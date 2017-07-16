Giresun'un Eynesil ilçesinde Gürcistanlı öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 38 kişi yaralandı.
Gürcistanlı öğrencilerin bulunduğu yabancı plakalı tur otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu'nda devrildi.
Kazada yaralanan 38 kişi, Giresun ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Giresun'un Eynesil ilçesinde Gürcistanlı öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 38 kişi yaralandı.
Giresun'un Eynesil ilçesinde Gürcistanlı öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 38 kişi yaralandı.
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