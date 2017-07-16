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Giresun'da tur otobüsü devrildi: 38 yaralı

Giresun'un Eynesil ilçesinde Gürcistanlı öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 38 kişi yaralandı.

Giresun'da tur otobüsü devrildi: 38 yaralı

Giresun'un Eynesil ilçesinde Gürcistanlı öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 38 kişi yaralandı.



Gürcistanlı öğrencilerin bulunduğu yabancı plakalı tur otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu'nda devrildi. 



Kazada yaralanan 38 kişi, Giresun ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #giresun #eynesli #Gürcistan #Karadeniz Sahil yolu #trabzon
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