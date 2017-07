GİRESUN’un Alucra ilçesinde Kuran Kursu’nda yaşları 9 ila 13 arasında değişen öğrencilere cinsel ve fiziksel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan yardımcı öğretici Halil İbrahim U., 217 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Alucra Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'nda yardımcı öğretici olarak çalışan Halil İbrahim U., cinsel istismara uğradığını iddia eden bazı çocukların velilerinin şikayetleri sonrasında yapılan araştırmaların ardından geçen yıl 29 Ağustos'ta gözaltına alındı. Sorgusunun ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen Halil İbrahim U., çıkarıldığı mahkemece 'çocuklara cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı. Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca duruşmada mağdur çocukların daha fazla mağdur olmaması, çocukların menfaati ve yararı gereğince davanın kapalı yapılmasına ve duruşma içeriği ile ilgili yayın yasağı getirilmişti.



SANIK ÖĞRETİCİYE 203 YIL HAPİS CEZASI



Kuran Kursu’nda yaşları 9 ila 13 arasında değişen 9 öğrenciye cinsel ve fiziksel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan yardımcı öğretici Halil İbrahim U., Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya ayrıca mağdur çocuklar, aileleri, Giresun Barosu Genel Sekreteri Murat Bektaş, Baro Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Özge Üstün ve Baro Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Sevil Göksüzoğlu da katıldı.



Yapılan duruşmada mahkeme heyeti, sanık Halil İbrahim U.’ya, 9 çocuk öğrenciye karşı işlemiş olduğu ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarından rekor cezaya çarptırdı. Her bir çocuk için farklı cezalar alan Halil İbrahim U., toplamda 217 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



BARO BAŞKANI AÇIKLAMA YAYINLADI



Kararın ardından Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir tarafından yapılan yazılı açıklamada her bir çocugun baro üyesi avukatlar tarafından temsil edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi"



"Bu yaşanan vahim hadisede, çocukların kimlik bilgilerinin gizli tutulması, bu bilgiler ile yine mağdurlara ilişkin fotoğrafların basın-yayın organlarınca paylaşılmaması da ayrıca önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu anlamda her bir kişi ve kurum, bu bilinçle hareket ederek ikinci bir mağduriyetin yaşanmasının önüne geçmelidir. Zira aslolan ve öncelik, çocuğun üstün menfaatidir.”