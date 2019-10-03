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Gizemli mimarisi çözüldü

Çanakkale Biga'daki antik kent Parion'un bin 850 yıllık sahnesinin gizemli mimarisi çözüldü. Parion'un sahne binası 5 yıl süren çalışmalar sonucu çok sayıda veri bir araya getirilerek ortaya çıkarıldı.

Gizemli mimarisi çözüldü

Parion'un bin 850 yıllık sahnesinde "bulmaca" çözüldü.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Parion antik kentinde 10 yıldır sürüyor kazılar. Bu on yılın 5 yılı sadece sahne için ayrıldı. Sahneyi tamamlayabilmek için yüzlerce mimari parça biraraya getirildi. 

Çalışmalar tamamlandı, geçmişi 2 bin 700 yıl öncesine dayanan Parion Antik Kenti'nde  sahne binasının mimarisi ortaya çıkarıldı.

Dikdörtgen biçimindeki yapıda yüzyıllar önce Antik Yunan'da konserler verilip, şiirler okunuyor, oyunlar oynanıyordu. 

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Kasapoğlu hedeflerinin 3D gözlüklerle dijital gezi projesi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #çanakkale
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