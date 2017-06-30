"Çalışmaların eylül veya ekim aylarında biteceğini tahmin ediyorum. Bu tarihten sonra yerli ve yabancı misafirlerimizi burayı ziyaret etmeye davet ediyorum"

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, dünyanın en eski tapınak merkezi olduğu belirtilen ve 5 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Göbeklitepe'deki çatı koruma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Demirkol, kent merkezine 18 kilometre mesafede, Örencik Mahallesi yakınlarındaki Göbeklitepe'deki kazı alanını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Demirkol, bu tarihi zenginliğin, yerin altıdaki hazinenin yerin üstüne çıkarılması hususunda şevkinin ve arzusunun oldukça yüksek boyutta olduğunu belirtti.

Yaklaşık 22 yıldır bölgedeki arkeoloji çalışmalarının devam ettiğini aktaran Demirkol, şöyle konuştu:

"Kültür Bakanlığımıza ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Göbeklitepe'nin çatısı için 6 milyon 600 bin avro bütçe harcanmaktadır. Haliliye Belediyesi olarak bu tarihi zenginliğimizin tüm dünyaya duyurulması noktasında yaptığımız bazı çalışmalarımız bulunuyor. Göbeklitepe'nin tarihi zenginliklerinin bir an önce gün yüzüne çıkarılması için araç gereç desteği ve ihtiyaç duyulması halinde personel desteği de sağlayacağız. Göbeklitepe'nin tanıtılması sadece Şanlıurfa'nın değil, Türkiye'nin tanıtımına ve turizmine kaktı sağlayacaktır."

"Daha eskisi yok" sloganıyla Göbeklitepe'nin tanıtımı için birçok çalışma yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini aktaran Demirkol, "Çalışmaların eylül veya ekim aylarında biteceğini tahmin ediyorum. Bu tarihten sonra yerli ve yabancı misafirlerimizi burayı ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bölgedeki 23 alandan 6'sında çalışmalar yapıldığını anlatan Demirkol, "İnşallah bizim de katkılarımızla çalışmalar daha hızlı olacak diye düşünüyorum. Bu zenginliklerimiz ne kadar erken çıkarılıp insanların görmesi sağlanırsa biz kendimizi o kadar mutlu hissedeceğiz." diye konuştu



Göbeklitepe

İlk kez 1963'te İstanbul ve Chicago Üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları, 53 yıldır sürüyor. Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi tarafından 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarla neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton arasında değişen, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü, insan heykeli ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gün yüzüne çıkarıldı.

"Dünyanın en eski tapınak merkezi" olduğu belirtilen ve 5 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin tanıtımı için çeşitli projeler yürütülüyor.