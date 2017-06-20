Hayvancılıkla uğraşan göçerler, hava sıcaklığının artmasıyla yayla yoluna koyuldu

Elazığ'da hayvancılıkla uğraşan göçer aileler, hava sıcaklığındaki artışla yayla yoluna koyuldu.

Doğu Anadolu Bölgesinde küçükbaş hayvancılık ve peynir üretimiyle uğraşan göçer aileler, yağışlar nedeniyle geç gelen yayla dönemi için son hazırlıklarını tamamladı.

Genelde nisan ve mayıs aylarında yaylalara çıkan aileler, bu yıl süren yağışlar dolayısıyla kışlaklarından daha yeni ayrılmaya başladı. Yolculuğun ramazana denk gelmesi ile yolculukları daha da zorlaşan sürü sahipleri, son sağımlarını yaptıkları hayvanlarını kamyonlara yükleyerek Sivas yaylalarına hareket etti.

Geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan göçerler, kış boyunca kapalı alanlarda besledikleri koyun sürülerini daha rahat besleyebilmek için serin olan yaylalara götürüyor.

Göçerlerden 33 yaşındaki 3 çocuk babası Ömer Akın, mesleklerinin atadan kalma olduğunu işaret ederek, "Bu meslek zor olabilir ama bu işi ekmek parası için yapıyoruz. Belki çalışma şartları zordur ama en azından helal olduğunu biliyoruz." dedi.

Mesleğin zorluklarının yanı sıra sıcak hava ve oruçlu olmalarının da işlerini güçleştirdiğini aktaran Akın, "Bu mevsimde sıcaklığın 35 dereceyi bulduğu şu mübarek ramazan ayı için de olmamıza rağmen hem ibadetimizi yapıyoruz hem de işimizi yapıyoruz. Zor olduğunun farkındayız ama Allah bize sabır da veriyor. Normalde mayıs ayının ortalarında yaylaya çıkıyoruz. Bu yıl yağışlardan dolayı yaylaya geç çıkıyoruz. Ramazan ayına denk gelmesi daha da zorlaştırdı." diye konuştu.



"Mesleğimiz peygamber mesleği"

Hayvanların son sağımının yapılması ile kamyonlara yüklenerek yayla yolunu tuttuklarını kaydeden Akın, şunları dile getirdi:

"İftar saati yaklaşıyor, iftarımızı nasıl ve nerede yapacağız onlar bile belli değil. Saatine uyar mı uymaz mı, herhangi bir yer bulabilir miyiz ? İftarı yaptıktan sonra bu sefer sahur vakti geliyor. Her türlü şarta rağmen ibadetimizi yapmaya çalışıyoruz. Mesleğimiz, ibadetimiz yapmamıza engel olmuyor. Bu mesleğimizi peygamber efendimizden kalan bir meslek olduğu için daha çok seviyoruz."

Göçerliğin zorluğuna dikkat çeken 60 yaşındaki Dursun Akın da "Adeta çile içindeyiz. Dört ay yaylada çocuklarımızla çadırlarda kalıyoruz. Bayağı sıkıntı içinde çalışıyoruz." dedi.

