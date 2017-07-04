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Göçmen kaçakçılığı operasyonu

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 36 sığınmacı yakalandı

Göçmen kaçakçılığı operasyonu

 Edirne'nin Meriç ilçesinde bir kamyonette yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalıştığı belirlenen Suriye uyruklu 36 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Nasuhbey köyünde durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 36 sığınmacı yakalandı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaçaklara organizatörlük yaptığı iddia edilen M.O, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Suriye uyruklu #sığınmacı #jandarma #Edirne Geri Gönderme Merkezi
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