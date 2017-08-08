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Gökova Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gökova Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Gökova Körfezi'nde saat 04.46'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 17,49 kilometre derinliğinde meydana geldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gökova #körfezi #büyük #deprem #muğla #bodrum
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