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Gökova Körfezi'nde deprem (25 Temmuz Bodrum son depremler)

Saat 00:48'de Bodrum'un Gökova Körfezi açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi. Gökova Körfezi'nde 4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 01:34'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 1.1 km derinliğinde meydana geldi

Gökova Körfezi'nde deprem (25 Temmuz Bodrum son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00:48'de Gökova Körfezi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

Gökova Körfezi'nden 4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 01:34'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 1.1 km derinliğinde meydana geldi


6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı deprem olmaya devam ediyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #bodrum #bodrum deprem #bodrum son deprem #gökova körfezi
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