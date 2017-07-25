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Gökova Körfezi'nde deprem (25 Temmuz son depremler)

Gökova Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gökova Körfezi'nde deprem (25 Temmuz son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00:48'de Gökova Körfezi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı deprem olmaya devam ediyor.


Ayrıntılar geliyor...

Etiketler; #bodrum #bodrum deprem #bodrum son deprem #gökova körfezi
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