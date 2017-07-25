ABD'de şok istifa iddiası
ABD'de şok istifa iddiası
Mısır'da bomba yüklü aracın patlaması sonucu yedi sivil öldü
Mısır'da bomba yüklü aracın patlaması sonucu yedi sivil öldü
Gökova Körfezi'nde deprem
Gökova Körfezi'nde deprem
Pentagon Sözcüsü o soruyu yanıtlayamadı
Pentagon Sözcüsü o soruyu yanıtlayamadı

Gökova Körfezi'nde depremler sürüyor

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nde meydana gelen depremin ardından artçılar sürüyor. Kent merkezi ve çevresi gece yarısı 4.0 büyüklüğünde deprem bir kez daha sallandı.

Gökova Körfezi'nde depremler sürüyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 00.48'te, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gökova körfesi #depremler sürüyor #muğla #gökova
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son dakika: O telefon konuşmaları ortaya çıktı! 'Çatışacağız'
Sonraki Haber
Sancaklı DHA'ya gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.