MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nde meydana gelen depremin ardından artçılar sürüyor. Kent merkezi ve çevresi gece yarısı 4.0 büyüklüğünde deprem bir kez daha sallandı.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 00.48'te, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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