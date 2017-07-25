Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00:48'de Gökova Körfezi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.
Gökova Körfezi'nden 4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 01:34'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 1.1 km derinliğinde meydana geldi
6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı deprem olmaya devam ediyor.
ulusal.com.tr
Saat 00:48'de Bodrum'un Gökova Körfezi açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi. Gökova Körfezi'nde 4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 01:34'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 1.1 km derinliğinde meydana geldi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00:48'de Gökova Körfezi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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