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Gökova Körfezi’nde deprem (Son depremler)

Gökova Körfezi’nde 21:02'de 3.7 ve 21:22'de 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Gökova Körfezi’nde deprem (Son depremler)

Gökova Körfezi’nde 3.7 ve3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Gökova Körfezi’nde saat 21:02'de 3.7 ve 21:22'de 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

21:02'de meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde, 21:22'deki ise yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bodrum #muğla
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