Gökova Körfezi’nde 21:02'de 3.7 ve 21:22'de 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Gökova Körfezi’nde 3.7 ve3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Gökova Körfezi’nde saat 21:02'de 3.7 ve 21:22'de 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi



21:02'de meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde, 21:22'deki ise yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.



ulusal.com.tr