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Goldman Sachs'tan flaş karar: Çıkıyor

Goldman Sachs piyasa yapıcılığından çıkıyor

Goldman Sachs'tan flaş karar: Çıkıyor

Goldman Sachs, ABD borsa yatırım fonları pazarında lider piyasa yapıcısı rolünden önemli oranda çekilecek.

Goldman Sachs, fon yöneticileri ve diğer işlem şirketlerine, borsa yatırım fonları (ETF) pazarındaki lider piyasa yapıcı (LMM) rolünü önemli oranda azaltacağını, desteklediği fon sayısını düşüreceğini bildirdi.

CNBC'nin haberine göre Goldman Sachs'ın fonlara yaptığı bildiride, ETF işlemlerini önemli oranda azaltmada hedefin küçük şirketlere piyasa paylarını artırmak için bir fırsat vermek olduğu ifade edildi.

LMM'ler ETF işlemlerinin düzgün şekilde yapılması açısından çok önemliler. LMM'lerin Piyasa yapıcı olarak atandıkları ETF'lerde hem alış hem de satış yönünde fiyat girmeleri zorunlulukları var.

Goldman Sachs, ABD borsa yatırım fonları pazarında lider piyasa yapıcısı rolünden önemli oranda çekilecek.

Goldman Sachs, fon yöneticileri ve diğer işlem şirketlerine, borsa yatırım fonları (ETF) pazarındaki lider piyasa yapıcı (LMM) rolünü önemli oranda azaltacağını, desteklediği fon sayısını düşüreceğini bildirdi.

CNBC'nin haberine göre Goldman Sachs'ın fonlara yaptığı bildiride, ETF işlemlerini önemli oranda azaltmada hedefin küçük şirketlere piyasa paylarını artırmak için bir fırsat vermek olduğu ifade edildi.

LMM'ler ETF işlemlerinin düzgün şekilde yapılması açısından çok önemliler. LMM'lerin Piyasa yapıcı olarak atandıkları ETF'lerde hem alış hem de satış yönünde fiyat girmeleri zorunlulukları var.


Kaynak: AA
Etiketler; #Goldman Sachs
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