Cep telefonu kamerası ile görüntülenen otomobilin üzerinde kanepe taşındığını görenler şaşırdı.
Çorum-İskilip Karayolu'nda 66 DU 122 plakalı otomobilin bagaj ve tavanına kanepe takımın iple bağlayarak yola çıkan sürücü, adeta tehlikeye davetiye çıkarttı. Üzerinde kanepe takımı bulunan otomobille karayolunda ilerleyen sürücü, görenleri hayrete düşürdü.
ÇORUM’da bir sürücü evinin kanepe takımını otomobiliyle taşıdı.
Cep telefonu kamerası ile görüntülenen otomobilin üzerinde kanepe taşındığını görenler şaşırdı.