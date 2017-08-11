Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki görme engelli Enes Deniz, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce bölümünü kazanmanın gururunu yaşıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki görme engelli Enes Deniz, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce bölümünü kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.







Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, üniversiteye hazırlanan lise öğrencilerine destek amacıyla açılan Akademi Lise öğrencilerinden Deniz, Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) elde ettiği başarıyla gurur kaynağı oldu.



Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaeli Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Akademi Lisedeki derslere katıldığını belirtti.



Bilgisayar mühendisliğini hedeflediğini aktaran Deniz, "Ama sınavda yaşadığımız bazı talihsizliklerden dolayı böyle bir seçim yaptık. Ben son birkaç yılda, son birkaç ayda çalışanlardan değilim. İlkokuldan bu yana çalışıyorum. Bu benim için büyük bir avantaj oldu. Bu başarıda en büyük payı hakkeden ailemdir. Bu başarıyı onlara borçluyum, onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"Geleceğin diplomatı, siyasetçisi geliyor"



Deniz, 5,5 aylık doğduğu için gözlerinden görme kaybı yaşandığını ifade ederek, görme engelli olmasının böyle bir başarı elde etmesini sağladığına inandığını söyledi.



Kendiyle barışık bir insan olduğunu aktaran Deniz, her zaman Allah'a şükrettiğini ve çevresindeki insanlara örnek olmaya gayret ettiğini belirtti.



"Gerçekleri görebiliyorum"



Deniz, elde ettiği başarılardan dolayı çevresindeki insanların tepkilerinin çok gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Geleceğin diplomatı, siyasetçisi geliyor, seni mecliste görmek istiyoruz, diyenler oldu. Hedeflediklerimden biraz farklı olabilir ama sonuçta siyasete de ilgisiz değilim. Yıllardır bir siyasi kişi ya da kurumla resmi bağlantım olmadı ama her konuda siyasi açıdan fikrim ya da söyleyebileceğim muhakkak vardır. Gerçekleri görebiliyorum ve güncel olayları takip edebiliyorum. Çünkü dünya artık çok hızlı değişiyor. Birkaç asır önce savaşlar yıllarca sürerken, şimdi bir günde ele geçirilen şehirler ya da bir günde darbelerle istikbali çalınan ülkeler var. Türkiye'ye de yapılmak istendi bu." dedi.