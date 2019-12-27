Görme engelli komşusu Hüsamettin Kul'u bıçaklayan Emirhan Morçiçek'in akıl sağlığına ilişkin rapor istendi

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emirhan Morçiçek (25) ve tarafların avukatları katıldı.

Komşusu Hüsamettin Kul'u bıçaklamaktan, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçuyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Morçiçek, önceki savunmalarını tekrarlayarak, olay anını hatırlamadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti sanık hakkında istenen akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde, 3 Ocak 2019'da, Hüsamettin Kul, ekmek almak için evden çıktığı sırada, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Morçiçek'in bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Başından yaralanan Kul, vatandaşlar tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüş, burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Gözaltına alınan Morçiçek çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.