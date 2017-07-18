Çocuk yaşta geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle görme yetisini kaybeden 61 yaşındaki Kemal Şen, yaklaşık yarım asırdır işlettiği 10 metrekarelik bakkal dükkanında hayata azimle tutunuyor.

Çocuk yaşta geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybeden ve 1970'ten bu yana çalıştırdığı küçük bakkal dükkanında ekmek parasını kazanan Kemal Şen, dükkanındaki ürünlerin yerini kolaylıkla bulmasıyla dikkati çekiyor.



Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere köyünde yaşayan ve 6 yaşındayken bulduğu yol açma çalışmalarında kullanılan dinamit kapsülünün patlamasıyla görme yetisini ve 3 el parmağını kaybeden Şen, hayattan kopmayıp küçük yaşlarda bakkal dükkanı işletmeye başladı.



Neşeli tavırları ve sevecen kişiliği ile soy ismiyle uyumlu bir hayat süren ve zamanını 10 metrekarelik "Şen Bakkal" ismini verdiği ekmek teknesinde geçiren 61 yaşındaki Kemal Şen, dükkanına bitişik evinde eşi ve 7 çocuğu ile azmiyle kazandığı hayatının huzuru içerisinde yaşamını sürdürüyor.



Dükkanındaki ürünlerin yerini yıllardır değiştirmeyen ve müşterilerin istediği malzemeleri raflarda çabucak bulan Şen, hafızasıyla dikkati çekiyor.









Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde yapılan yol çalışması sırasında kullanılan dinamit kapsülünü oyuncak zannettiğini ve ani bir patlama sonucu görme yetisini kaybettiğini söyledi.



Kemal Şen, 6'sı erkek 7 çocuğuna 1970'den bu yana işlettiği 10 metrekarelik dükkanında elde ettiği gelirle baktığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu işi 10 yılı aşkın kendimi alıştırmak amaçlı yaptım. Daha sonra kazanç kapım bu olunca devlete vergimi veren bir esnaf oldum. Dükkanıma özel bölümler yaptım. Kimse içerideki ürüne ben görmeden ulaşamasın diye kapılar koydum. Ne istenirse her şeyin yerini bildiğim için veriyorum."



Gözleri görmediği halde satacağı ürünlerin yerlerini hiç şaşırmadan bulabildiğini belirten Şen, sözlerini, "Yıllardır bu dükkanın içindeyim. Malzemelerin yerini değiştirmeden o şekilde yerleştiriyorum. Gözleri gören biri, benim koyduğum yerde istenilen ürünü bulamaz. Elimden her iş gelir." diye tamamladı.