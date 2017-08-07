Feci kaza: Ölüler var
Feci kaza: Ölüler var
Onları görünce aracını durdurdu, dikkatini çekti! Hemen aldı ve...
Onları görünce aracını durdurdu, dikkatini çekti! Hemen aldı ve...
19 ilde operasyon: Gözaltılar var
19 ilde operasyon: Gözaltılar var
Türkiye ile İran güvenlikte işbirliği anlaşması imzaladı
Türkiye ile İran güvenlikte işbirliği anlaşması imzaladı

Görme engellilerin bisiklet kullanma sevinci

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonla görme engelli vatandaşlar, bir araya gelerek ilk defa bisiklet kullandı.

Görme engellilerin bisiklet kullanma sevinci

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde görme engelliler, ilk defa bisiklet kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla görme engelli vatandaşlar dört tekerlekli bisiklet kullandı.

Başiskele sahilinde bir araya gelen görme engelli vatandaşlar, sahilde bisikletleriyle dolaştı.



Heyecanları yüzlerinden okunan görme engelli vatandaşlar, sahil kenarında bisikletle gezmenin tadını çıkardı.

Özel olarak üretilen dört tekerli bisikletlere binen görme engelli vatandaşlar, yanlarında bulunan aile bireyleri tarafından yönlendirilerek ilerledi.

Engelliler, "Bisiklete Binen Hayatı Hisseder" sloganıyla yaklaşık 300 metre boyunca pedal çevirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı görme engelli Dilek Karaca, belediye olarak ilk kez böyle bir program düzenlediklerini belirterek, "İlk ama asla son olmayacaktır. Görme engelli arkadaşlarımızın buna ihtiyaçları vardı. Yaptıkları konuşmalardan çok mutlu olduklarını, enerji aldıklarını hissettim. Onlar mutlu olduğu için ben çok daha mutluyum" diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #görme #engelli #bisiklet #kullanma #sevinci
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
'Piyanist taksici' yolcularını klasik müzikle ağırlıyor
Sonraki Haber
Engelli 3 kızlarının şifa bulacağı günü bekliyorlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.