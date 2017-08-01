Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevinden ayrıldı, emekli oldu. Mehmet Görmez yaptığı ilk açıklamada " Bundan sonraki hayatımda sadece ilmi işlerle uğraşacağım" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş vekalet edecek. Görmez’in yerine gelecek ismin ise Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu olacağı iddia ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevinden ayrılacağı sinyalini bu sözlerle vermişti. Beklenen istifa geldi. Görmez’in emeklilik dilekçesi Başbakanlık tarafından kabul edildi.



EMEKLİLİK DİLEKÇESİ

"Bundan sonraki süreçte ilmi hayata dönerek bu alanda milletimize, dinimize ve İslam âlemine hizmet etmenin daha isabetli olacağını düşündüğümden görevden affımı ve emekliliğe sevk edilmemi takdir ve tensiplerinize saygılarımla arz ederim."



Görmez görevinden ayrılmasının ardından Görmez, yaptığı ilk açıklamada “Bundan sonraki hayatımda sadece ilmi işlerle uğraşacağım” dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş vekalet edecek.



Görmez’in yerine gelecek ismin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu olacağı öne sürülüyor.



Kulislerde Görmez’in hangi görevleri alacağı da merak ediliyor. Görmez’in Uluslararası Müslüman Alimler Birliği gibi uluslararası İslam oluşumlarından birinin başına geçeceği öne sürülüyor. Ancak Görmez’in Uluslararası İslam Üniversitesi projesini hayata geçirmeyi arzuladığı ve kurucu rektörü olabileceği ifade ediliyor.





ulusal.com.tr