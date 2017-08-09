Ağrı Dağı'nda her yıl karların erimeye başlamasıyla birlikte kartal ve kurt şekli ortaya çıkıyor. Bu güzel görüntüler de fotoğraf meraklıları tarafından ölümsüzleştiriliyor.

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Görüntüler Türkiye'nin zirvesinden...



Ağrı Dağı'nın tepesindeki karlar erimeye başlayınca kartal ve kurt şekilleri ortaya çıkıyor.



Her yıl Temmuz ve Ağustos ayı sonunda kendini gösreten bu manzara görenleri büyülüyor.



Iğdır'dan bakıldığında da görülen kartalın yanında bazen insan bazen de at şekilleri görülüyor.



Araştırmacı yazar Ziya Zakir Acar, 5 bin 137 metre yüksekliğ sahip Ağrı Dağı'nı anlattı.





ulusal.com.tr