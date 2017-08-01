İZDENİZ AŞ'deki grev nedeniyle vapur seferlerinin yapılamaması ve Konak ilçesindeki tramvay çalışmaları, kentte uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ'deki grev nedeniyle vapur seferlerinin yapılamaması ve Konak ilçesindeki tramvay çalışmaları dolayısıyla bazı caddelerin ulaşıma kapanması, kent içi trafik yoğunluğunu artırdı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şair Eşref Bulvarı üzerinde Montrö Meydanı ile Çankaya arasında 2 etap halindeki tramvay çalışmalarına devam ediyor. Belediye, dünden itibaren de Alsancak Garı önündeki bölgeyi kapsayan Sait Altınordu Meydanı ile Vahap Özaltay Meydanı arasında hat döşeme çalışmalarına başladı.



Çalışmalar kapsamında Vahap Özaltay Meydanı'ndan TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne kadar olan yolun iki şeridi araç trafiğine kapatıldı. Liman Caddesi istikametinden Konak yönüne gidecek araçlar ise Atatürk Caddesi'ne yönlendirildi.



Halkapınar'dan Konak ve Alsancak yönüne giden otobüslerin güzergahları da değişti. Otobüsler, bu bölgedeki tramvay çalışmaları tamamlanıncaya kadar Yeşildere Caddesi ve Basmane Meydanı'nı kullanacak.



Konak yönünden Karşıyaka ve Bornova'ya gidecek araçlar ise Basmane Meydanı ile Yeşildere Caddesi'ne yönlendirildi.



Bunun yanı sıra Türkiye Denizciler Sendikası ile İZDENİZ AŞ arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması sonucu başlayan ve 20 gündür devam eden grev, kentte uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı. Özellikle Alsancak, Konak, Basmane, Karşıyaka Altınyol, çevre yolu ve Bornova bölgesinde trafik yoğunluğu üst seviyeye çıktı.



Grev nedeniyle deniz ulaşımından faydalanamayan İzmirlilerin İZBAN ve metroyu tercih etmesi, bu toplu taşıma hatlarında da yoğunluğa neden oldu.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise özellike Alsancak ve Konak güzergahlarında durma noktasına gelen trafiği düzenlemek için yoğun çaba sarf ediyor.



"Herkes yürüyor"



Vatandaşlardan Özay Yılmaz, yaptığı açıklamada, Çankaya'dan Alsancak İZBAN durağına giden tüm yollarda trafiğin durma noktasına geldiğini söyledi.

Kent yöneticilerinin yapılan çalışmayla ilgili bilgi vermediğini öne süren Yılmaz, "Diyecek hiçbir söz yok, insanların nasıl çile çektiğini görüyorsunuz. Eski günlere döndük galiba. Gördüğünüz gibi herkes yürüyor.



En büyük problem ise ne zaman bitecek belli değil. Deniz ulaşımındaki sıkıntı buna ilave olunca İzmir büyük bir problemin içinde." diye konuştu.