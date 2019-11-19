Güleda Cankel eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürüldü

Isparta'da bir üniversite öğrencisi katledildi. Zanlının ifadesi kan dondurdu...

Olay, pazar günü Fatih Mahallesi'ndeki apart dairede meydana geldi. Güleda Cankel Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisiydi. Muğla'da oturan ve eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Zafer Pehlivan, genç kızı ziyarete gitti.

Pehlivan, tartıştığı Güleda'yı göğüs bölgesinden bıçakladı. Güleda'nın odasından gelen sesleri duyan diğer öğrenciler içeri girdiklerinde genç kızı hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Güleda Cankel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis cinayet şüphelisi Zafer Pehlivan'ı kısa sürede yakaladı. Katil zanlısı, polis ifadesinde olayın detaylarını anlattı. 19 yaşındaki Güleda Cankel'in, hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele ettiği, 3 kez kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Zafer Pehlivan, emniyetteki ifadesinde, Güleda'yı evinde bulamadığı için 2 gün otogarda beklediğini söyledi. İkinci günün sonunda bir kez daha eve giden zanlı eve arkadaşının yardımıyla girdi. bir süre tartışma yaşandı. Gürültü üzerine devreye polis girdi. Ancak Güleda Zafer Pehlivan'dan şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

Pehlivan ise bu kez yine eve giderek cinayeti işledi. Pehlivan, genç kızın en son annesiyle telefonda konuştuğunu da belirtti.

ulusal.com.tr