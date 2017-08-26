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Gülek Kalesi'ne ziyaretçi akını! Kaymakam da bu fotoğrafı paylaştı

ADANA'nın merkez Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel'in Facebook adresinden paylaştığı, uçurum kenarında otururken, at binip, ok atarken çekilmiş fotoğrafları büyük ilgi gördü

Gülek Kalesi'ne ziyaretçi akını! Kaymakam da bu fotoğrafı paylaştı

ADANA'nın merkez Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel'in Facebook adresinden paylaştığı, uçurum kenarında otururken, at binip, ok atarken çekilmiş fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Yüreğir İlçe Kaymakamlığını 2015'ten bu yana sürdüren ve kentte renkli kişiliğiyle tanınan Fatih Genel, sosyal medyadan paylaştığı adrenalin dolu fotoğraflarla fenomen olmuş durumda. Kaymakam Genel'i Facebook adresindeki hesabında, derin uçurumların kenarında oturup doğayı seyrederken ya da koşan bir atın üzerinde ok atarken görmek mümkün. 

'ZİHGİR' ÜRETİYOR

Aynı zamanda usta bir okçu olan Yüreğir Kaymakamı Genel, eski okçuların kullandığı 'zihgir'i (yayı geren parmağa takılan araç) kendisi üretiyor. Genel, son olarak Adana El Sanatları Festivali'nde stant açarak zihgir yapımını, meraklılara öğretti.

Tarihin kalıntılarını, doğanın güzelliğini barındıran ve “Torosların damı" olarak adlandırılan Mersin'in Tarsus ilçesindeki Gülek Kalesi, uçurumun kenarında duruluyormuş görüntüsü veren fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #gülek kalesi #adana #Yüreğir
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