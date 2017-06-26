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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Sivas'ta

Bakan Tüfenkci, Gürün ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Sivas'ta

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sivas'ın Gürün ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bakan Tüfenkci, Malatya'nın Darende ilçesindeki temaslarının ardından, eşi Esra Tüfenkci ile Sivas'ın Gürün ilçesine geçti.

Burada Gökpınar Gölü'nü ziyaret eden Tüfenkci, yetkililerden bilgi aldı. Gölün bulunduğu alanı gezen Bakan Tüfenkci ve eşi, yeni nişanlanan ve Gökpınar'a gelen Saime Kavun ile Hulusi Aygün'ü tebrik ederek, fotoğraf çektirdi.

Tüfenkci çifti, alanda ekmek pişiren kadınlarla da sohbet etti. Esra Tüfenkci kadınların yanına oturarak, bir süre ekmek açtı.

Bakan Tüfenkci, daha sonra Gürün Şuğul Kanyonu'nu da gezerek, incelemelerde bulundu.

Tüfenkci'ye AKP İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Sivas Valisi Davut Gül, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Darende Kaymakam Vekili Tolga Özdemir, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi de eşlik etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziyaret #Şuğul Kanyonu #inceleme #Gürün #Gökpınar #Esra Tüfenkci #bülent tüfenkci
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