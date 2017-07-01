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Gümüşhane'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Gümüşhane'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

 Gümüşhane'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Gökçepınar köyünde Serkan Öner'in kullandığı 29 AT 896 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaklaşık 15 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ve beraberindeki Hamithan Korkmaz, Nirgül Ayvazoğlu, Ayşegül ve İlknur Öner yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #gümüşhane #5 yaralı
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