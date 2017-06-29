Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta 40 dereceyi aşan sıcaklık dolayısıyla vatandaşlar öğlen saatlerinde dışarıya çıkmamaya özen gösteriyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kavurucu sıcak bunaltıyor.

Bölge genelinde hava sıcaklığında geçen haftaya göre 6-7 derece artış oldu. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Batman'da sıcaklık 40 dereceyi aşarken, Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde ise 45 dereceye ulaştı.

Kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar, 11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Bu nedenle il ve ilçe merkezlerinde cadde ve sokaklar, özellikle öğle saatlerinde adeta boşalıyor.

Vatandaşların büyük çoğunluğu klimalı mekanlarda oturmayı tercih ederken, bazı kişiler ise park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'da dezavantajlı ailelere mensup çocuklar, Anzele'deki süs havuzlarına girdi.

Çocuklarını yüzme havuzuna götüremediğini dile getiren Vedat Ramazanoğlu, bu nedenle onları serinlemeleri için süs havuzuna getirdiğini kaydetti. Ramazanoğlu, evinde kliması olmayanların nispeten daha serin olan parkları tercih ettiğini söyledi.

Parkta dinlenen Gencer Arpacı, evinin sıcak olması dolayısıyla yeşil alana geldiğini belirterek, "Denize veya havuza girme şansımız da yok. Yeşil alanlarda ya da tarihi surların diplerindeki gölgelik alanlarda oturuyoruz." dedi.

İstanbul'dan yakınlarını ziyarete geldiğini dile getiren Mehmet Ali Kaya da sıcak dolayısıyla cami avlusunda dinlendiğini ifade ederek, "Evde klima yok, ben de cami avlusu serin olduğu için buraya geldim." ifadesini kullandı.



Güneş altında çalışıyorlar

Tarlada güneş altında 40 dereceyi aşan sıcakta çalışan işçiler ise büyük sıkıntı yaşıyor. Güneş çarpmasına karşı işçiler ıslattıkları bezle baş ve yüzünü kapatıyor.

Tarım işçisi 7 çocuk babası 50 yaşındaki Hasan Saran, ailesinin geçimini temin etmek için zor şartlarda çalıştıklarını kaydederek, "Güneşin altında çalışmak çok zor ama buna mecburuz. Sık sık kafamıza su dökerek serinlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.





