Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en sıcak illeri arasında yer alan Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da vatandaşlar yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da, hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.

AA muhabirinin meteoroloji bölge müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı kentlerden Gaziantep ve Adıyaman'da hava sıcaklığı 40, Şanlıurfa'da ise 41 derece ölçüldü.

Yüksek nemin de etkisiyle hava sıcaklığının, termometrenin gösterdiği değerin 5 derece üzerinde hissedildiği kentlerde, sıcaktan bunalan vatandaşlar park ve bahçeler ile klimalı mekanlarda zaman geçiriyor. Vatandaşlar mecbur olmadıkça dışarı çıkmazken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adıyamanlı Halil Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın çok sıcak olduğunu bu nedenle ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığını söyledi.

Adıyaman'ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sıcak illerinden biri olduğunu vurgulayan Günay, "Kent merkezinde gölge yer arıyoruz. Hava gerçekten çok sıcak. Bunalıyoruz. Şimdiden bu kadar sıcaksa yazın ortalarını düşünemiyoruz." diye konuştu.

Mustafa Duymaz ise havanın çok sıcak olduğunu, sıcaktan korunmak için gölge yerleri tercih ettiğini kaydetti.

Ali Bulut da evde sıcaktan dolayı oturamadığını, dışarıya çıkıp ağaç gölgelerini tercih ettiğini belirterek, "Adıyaman'da yaz çok sıcak ve kurak geçiyor. Gölge yer arıyoruz. Sıcaktan korunmak için çare olarak buzlu su şişeleriyle geziyoruz." diye konuştu.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi iç hastalıkları uzmanı Yard. Doç. Dr. İlyas Öner de vatandaşları aşırı sıcaklarda sık sık su tüketmeleri konusunda uyardı.



Ateş önünde çalışmak daha zorlu

Hissedilen hava sıcaklığının 49 dereceye ulaştığı Şanlıurfa'da, esnaf sık sık çevreyi sulayarak önlem almaya çalıştı.

Meslekleri gereği ateş önünde çalışmak zorunda kalan dönerci ve fırıncıların mesaisi ise sıcak hava nedeniyle daha da zorlaştı.

Kentte dönercilik yapan Mehmet Adıgüzel, aşırı sıcağa rağmen ateşin önünde çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Hava sıcaklığının döner ateşiyle beraber 55 dereceye kadar ulaştığını ifade eden Adıgüzel, "Serinlemek için bol bol su ve ayran tüketiyorum. Ekmek paramız için buna mecburuz." diye konuştu.

Siverek ilçesinde ise vatandaşlar ve sokakta çalışmak zorunda kalan temizlik işçileri serinlemek için başlarını ıslattı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla klima ve vantilatör satışlarının arttığı ilçede, bu cihazların bayiliğini yapan Medet İlhan, ucuz olduğu için vatandaşların özellikle vantilatör satın almayı tercih ettiğini, son günlerde satışların arttığını kaydetti.