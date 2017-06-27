Sıcaklık Gaziantep'te 39 derece olarak ölçülürken Kilis'te 38, Adıyaman'da 35 dereceye çıktı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan sıcak hava nedeniyle büyükler park ve bahçelerde çocuklar ise havuz ve kanallarda serinlemeye çalışıyor.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Bölgenin merkezi konumundaki Gaziantep'te ise sıcaklık 39 derece olarak ölçüldü. Kilis'te 38 derece olan sıcaklık, Adıyaman'da 35 dereceye ulaştı.

Nemle etkisini artıran sıcak nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken vatandaşlar, daha çok Ramazan Bayramı tatilini evlerinde veya kent merkezlerindeki yeşil alanlarda geçirmeyi tercih ediyor.

Şanlıurfa'da vatandaşlar daha çok tarihi Balıklıgöl Yerleşkesindeki park ve gölgelik alanlarda vakit geçiriyor. Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar, balıklara yem atıp, buradaki ağaçların gölgesinde dinleniyor.



Çocuklar yüzerek serinliyor

Bölge genelinde sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise sulama kanallarında ve süs havuzlarında yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Yapılan uyarı ve alınan önlemlere rağmen kanal üzerindeki bağlantı köprülerinin korkuluklarını aşan çocuklar buradan atlayarak kanalda yüzüyor.

Öte yandan hafta boyunca sıcak havanın etkisini artırarak devam ettireceği öğrenildi.