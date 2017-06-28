Sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan bölgede sıcaklık 40 dereceyi aşarken, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 45 dereceye çıktı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı, bazı noktalarda 45 dereceye ulaştı.



Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde geçen haftaya kadar 40 derecenin altında seyreden sıcaklık, pazar gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altında kalması sonucu 6-7 derece yükselme oldu.



Sıcaklık, Diyarbakır ve Siirt'te 41, Şanlıurfa ve Batman'da 42, Mardin'de 39 dereceye ulaşırken, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 45 derece olarak ölçüldü.



Sıcaklığın Şanlıurfa'da 43, Diyarbakır'da 41, Batman'da 42, Mardin'de 39, Siirt'te 41 derece olması beklenirken, yüksek sıcaklıklardan dolayı vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.



Sıcaklıktan bunalan vatandaşlar klimalı mekanlarda oturmayı tercih ederken, bazı kişilerde park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih ediyor.



