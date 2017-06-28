Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
"Koçyiğit askeri okul personeli ve öğrencilerini fişledi"
Tablet ve telefonlara dikkat
Tablet ve telefonlara dikkat

Güneydoğu'da sıcaklık 45 dereceye ulaştı

Sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan bölgede sıcaklık 40 dereceyi aşarken, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 45 dereceye çıktı

Güneydoğu'da sıcaklık 45 dereceye ulaştı

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı, bazı noktalarda 45 dereceye ulaştı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde geçen haftaya kadar 40 derecenin altında seyreden sıcaklık, pazar gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altında kalması sonucu 6-7 derece yükselme oldu.

Sıcaklık, Diyarbakır ve Siirt'te 41, Şanlıurfa ve Batman'da 42, Mardin'de 39 dereceye ulaşırken, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 45 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklığın Şanlıurfa'da 43, Diyarbakır'da 41, Batman'da 42, Mardin'de 39, Siirt'te 41 derece olması beklenirken, yüksek sıcaklıklardan dolayı vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Sıcaklıktan bunalan vatandaşlar klimalı mekanlarda oturmayı tercih ederken, bazı kişilerde park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih ediyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #sıcaklık #Güneydoğu Anadolu Bölgesi #Cizre #45 derece
banner863
Önceki Haber
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Sonraki Haber
Burdur'daki cinayet
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.