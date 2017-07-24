AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini anavatanda geçirmek için karayolu ile Türkiye'ye gelen gurbetçiler, rekor kırdı. Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan 5 sınır kapısından Türkiye'ye son 24 saatte toplam 11 bin 64 araçla 62 bin 666 kişi giriş yaptı.

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler anavatanda yıllık izinlerini geçirmek için karayoluyla gelişleri, Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarında yoğunluğu artırırken, sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala ile Pazarkule ve Kırklareli'den Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapılarından dün 11 bin 62 araçla, 62 bin 666 kişi giriş yaparak rekor kırdı.



Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan günlük istatislik tablosuna göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 36 bin 965 olan bir günde ülkeye giriş yapan gurbetçi sayısı dün, 37 bin 502 oldu.



Bulgaristan tarafında Türkiye'ye giriş yapmak için saatlerce beklemek zorunda kalan gurbetçiler, Türk yetkililerin Bulgaristan tarafıyla görüşüp sorunu bir an önce çözmesini istedi. Hollanda'nın Amsterdam kentinden eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 3 haftalık yıllık iznini memleketi Yozgat'ta geçirmek için Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen Şükrü Ekşin, "2 gün önce yola çıktık. Yaklaşık 4 kilometrede kuyruğa girdik. Bu yıl Almanya'da ve Macaristan'da da kuyruğa takıldık. Bu yıl şansımıza böyle kuyruklar oldu" dedi.



Almanya'dan yıllık izinlerini ailesiyle Türkiye'de geçirmek için otomobiliyle kuyrukta bekleyen Zabit Turgut, 2 saat kuyrukta beklediklerini yollarda yaşadıkları çilenin rezalet olduğunu söyledi. Uçak biletlerinin pahalı olduğundan bazı gurbetçilerin karayolunu tercih ettiğini söyleyen Turgut, "Havayolu firmaları yılın bu zamanında uçak bilet fiyatlarını düşürsünler. Bu sayede bizler ucuz olan karayolunu tercih etmeyerek bu rezilliği yaşamamış oluruz" dedi.



1 MİLYON KİŞİ GİRİŞ YAPTI



Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesinde 30 Haziran'dan bugüne kadar büyük çoğunluğu gurbetçi vatandaş olmak üzere Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ile Dereköy Sınır Kapıları'ndan toplam 1 milyon 19 bin 232 kişi ülkeye giriş yaptı.



ÜLKEYE GİRİŞ ARTTI



Gümrük istatislik tablosuna göre geçtiğimiz yıla göre Türk işçilerin geçiş sayısında 25 bin kişilik artış görünüyor. Geçen yıl 30 Haziran 24 Temmuz tarihleri arasında Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kapılarından ülkeye 993 bin 298 kişi giriş yaparken, bu yılki



yolcu sayısında 25 bin 934 artış ile 1 milyon 19 bin 232 kişi olarak kayıtlara geçti.