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Güzelbahçe Sahil Güvenlik Komutanlığının çatısındaki yangın hasara neden oldu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde lokantada çıkan, bitişikteki lokanta ile Güzelbahçe Sahil Güvenlik Komutanlığının çatısına sıçradı.

Güzelbahçe Sahil Güvenlik Komutanlığının çatısındaki yangın hasara neden oldu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çıkan yangında iki lokanta kullanılamaz hale geldi.

Güzelbahçe sahilindeki Güzelbahçe Belediyesi 1. Balıkçı Barınağı'ndaki lokantada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, bitişikteki lokanta ile Güzelbahçe Sahil Güvenlik Komutanlığının çatısına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında iki lokanta kullanılamaz hale geldi, Sahil Güvenlik Komutanlığının çatısında hasar oluştu.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü, yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığına da sıçrayan yangının mühimmatın bulunduğu bölüme ulaşmadan söndürüldüğünü söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #güzelbahçe sahil güvenlik
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