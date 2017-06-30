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Hafriyat kamyonunun altından şans eseri kurtuldu

Kartal'da bisikletle giderken seyir halindeki hafriyat kamyonunun altında kalan çocuk hafif yaralandı

Hafriyat kamyonunun altından şans eseri kurtuldu

İstanbul Kartal'da hafriyat kamyonunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.

Esentepe Mahallesi Arpaçay Sokak'ta bisiklete binen 6 yaşındaki Abdurrahman Yusuf Baykan, dengesini kaybederek, sokaktan geçen 34 MYF 25 plakalı hafriyat kamyonunun altına girdi.

Çevredekilerin olayı fark edip bağırmaları üzerine, ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü, aracını durdurdu. Kamyonun dingilinin havada olması sebebiyle tekerlek ile yer arasında sıkışan Baykan, hafif yaralandı.

Baykan'ın kurtarılması için seferber olan vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar, kamyonun yerinden hareket etmemesi için havadaki dingilin altına taş sıkıştırıp aracın arkasına iş makinesi yasladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Baykan, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Baykan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Kartal #kamyon kaza #çocuk
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