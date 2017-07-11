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Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Urşe-Cafer Gediği bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik müşterek yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova ilçesi Urşe-Cafer Gediği bölgesinde dün hava hücum harekatıyla bölücü terör örgütü mensuplarının bulundukları yere taarruz helikopterleri ve topçu desteğinde başlanan operasyonda, 11 Temmuz itibarıyla hava kuvvetleri ve yer birlikleri atışıyla toplam 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon sürmekte olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #terörist
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