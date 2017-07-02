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Hakkari'de kamyonet şarampole düştü: 1 ölü

Şemdinli ilçesinde yol yapım çalışması sırasında bir kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Hakkari'de kamyonet şarampole düştü: 1 ölü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol yapım çalışması sırasında bir kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şemdinli ilçesine bağlı Tekkeli köyü yolunda sürdürülen çalışma esnasında İshak Ölmez'in kullandığı kamyonet şarampole düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ölmez'in cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Hakkari #şemdinli
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