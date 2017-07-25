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Hakkari'de patlatılan dinamit, deprem etkisi meydana getirdi

HAKKARİ-Çukurca karayolu üzerindeki Sümbül Dağı eteklerinde yer alan taş ocağında kullanılan dinamit, kentte küçük çaplı sarsıntıya neden oldu. Yakınında bulunan bir akaryakıt istasyonu ve araç muayene istasyonunun camları kırılırken, tavan kısımlarının da zarar görmesine neden oldu.

Hakkari'de patlatılan dinamit, deprem etkisi meydana getirdi

Hakkari- Çukurca Karayolu üzerindeki Sümbül Dağı eteklerinde bulunan taş ocağındaki kayalar, dün saat 19.40 sıraylarında dinamit kullanılarak patlatıldı. Patlama, Hakkari şehir merkezinde küçük çaplı sarsıntıya neden olurken, yakınındaki bazi işyerleri zarar gördü. En büyük zararı taş ocağı yakınında bulunan Çallı ailesine ait bir akaryakıt istasyonu ve TÜV-TÜRK araç muayene istasyonu gördü. 

Akaryakıt istasyonu ve araç muayene istasyonuda çalışanlar büyük korku yaşadıklarını anlattı. İşletme sahiplerinin Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirten çalışanlar, camların kırıldığını ve isletmelere ait tavanların sarsıntıyla birlikte döküldüğünü söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Hakkari #dinamit
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