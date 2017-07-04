Hakkari Valiliği, Güvendağı bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı taciz ateşinde bulunulduğunu açıkladı. Valilğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Saldırı neticesinde 3 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güvendağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında 3 asker yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Hakkari Valiliği, Güvendağı bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı taciz ateşinde bulunulduğunu açıkladı. Valilğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Saldırı neticesinde 3 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."