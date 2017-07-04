Vatan Partisi'nden Danıştay'a başvuru
Vatan Partisi'nden Danıştay'a başvuru
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Çok sayıda iptal var
Çok sayıda iptal var
Onlarca gözaltı var
Onlarca gözaltı var

Hakkari'de roketatarlı saldırı: Yaralılar var

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güvendağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında 3 asker yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hakkari'de roketatarlı saldırı: Yaralılar var

Hakkari Valiliği, Güvendağı bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı taciz ateşinde bulunulduğunu açıkladı. Valilğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Saldırı neticesinde 3 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

 

Etiketler; #Hakkari #saldırı #roketatar #pkk
banner863
Önceki Haber
Milan, başarıyı gençlerle arıyor
Sonraki Haber
Şanlıurfa'da akrabaların tarla sulama kavgası; 2 ölü, 4 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.