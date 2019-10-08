Hakkari'de şehit töreni
Hakkari Çukurca ilçesindekiaraç kazasında bir asker şehit oldu. Piyade er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun naaşı, memleketi Bursa'ya uğurlandı.
YURT 08.10.2019, 14:44
Piyade er Muhammet Emin Kotanoğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki araç kazasında yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Şehit piyade Kotanoğlu için tören düzenlendi.
Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Fatih Bülbül Kışlası'ndaki törende, şehit Kotanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.
Silah arkadaşlarının omzunda helikoptere taşındı şehidin naaşı. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.
Şehidin naaşı, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Bursa'ya uğurlandı.
ulusal.com.tr
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