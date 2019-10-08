Hakkari'de şehit töreni

Hakkari Çukurca ilçesindekiaraç kazasında bir asker şehit oldu. Piyade er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun naaşı, memleketi Bursa'ya uğurlandı.

YURT 08.10.2019, 14:44
Hakkari'de şehit töreni

Piyade er Muhammet Emin Kotanoğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki araç kazasında yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 

Şehit piyade Kotanoğlu için tören düzenlendi. 

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Fatih Bülbül Kışlası'ndaki törende, şehit Kotanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. 

Silah arkadaşlarının omzunda helikoptere taşındı şehidin naaşı. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Şehidin naaşı, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Bursa'ya uğurlandı.

ulusal.com.tr

#Hakkari #şehit
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P