Güvenlik güçlerince 4 kilo 143 gram metamfetamin, 19 kilo 580 gram esrar ele geçirildi

Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 4 kilo 143 gram metamfetamin, 19 kilo 580 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 13 Haziran 2017'de Yüksekova ilçesi Numune Uygulama Noktasında bir araçta yapılan aramada 4 kilo 143 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 315 lira para ve 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. 2 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Ayrıca 16 Haziran 2017'de Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yapılan aramada 20 paket halinde 19 kilo 580 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. T.K. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."