Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'i ağır yaraladığı iddiasıyla aranan Cemil Yavuz Karanfil'i firarı halen sürüyor. Polisin takibi sonucu motosikletle kaçtığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışmalarda bugüne kadar bir sonuç alınamadı.Karanfil'in yakalanması için yapılan aramalar memleketi olan Hatay ili ve çevresinde yoğunlaştı.

Başakşehir'de 29 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olayda damadı Cemil Yavuz Karanfil'in kızı Esma Karanfil'i dövmesi üzerine eve giden Kadir Demirel, damadı ile aralarında yaşanan kavganın ardından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay sırasında Esma Karanfil'de bıçakla ağır şekilde yaralanmıştı.



PLAKASIZ MOTORSİKLETLE KAÇTI



İstanbul polisi olaydan sonra başlattığı çalışmalarda şüpheli damat Cemil Yavuz Karanfil'in olaydan sonra otomobille kaçtığını, işyerine gelerek aracını park ettikten sonra motosikletle firarını sürdürdüğünü tespit etmişti. Şüphelinin firarda kullandığı motosikletinde plakasını söktüğü öğrenilmişti.

Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelinin plakası olmayan motosikletle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek Adapazarı yönüne doğru kaçtığı belirlendi. Yapılan istihbarat çalışmalarında şüphelinin Sakarya'ya bölgesine gittiğinin belirlenmesi üzerine bölgede aramalar yoğunlaştırılmış ancak bir sonuç alınamamıştı.



ELEKTRONİK CİHAZ VEYA CEP TELEFONU KULLANMIYOR



Polisin yaptığı çalışmalarda şüpheliye bugüne kadar ulaşmak mümkün olmadı. Şüphelinin cep telefonu ve elektronik haberleşme araçlarını kullanmadığı tespit edidi. Yetkililer şüphelinin yurt dışına çıkmış olma ihtimalinin de değerlendirildiğini bu amaçla sınır kapılarında tertibatın halen sürdüğünü söylediler.



KADİR DEMİREL KİMDİR?



1961 yılında Niğde’de doğdu. İlkokulu Kayseri’nin Yeşilhisar kazasında, İmam-Hatip Lisesini Niğde’de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okudu. Fakültedeyken Milli Gazete’de işe başladı. 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete’de çalıştıktan sonra Sabah’a geçti ve oradan askere gitti. Askerlik dönüşü Zaman Gazetesi’nde işe başladı. Orda politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gazetelerinin yayımlanmasında öncülük etti; 1998 yılında Moskova Zaman’da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.2000 yılında Zaman’dan ayrılan Demirel, Yeni Şafak Gazetesi’nde 5 yılı aşkın süre Yazı İşleri Koordinatörü, 8 yıl da Bölge Haberleri Müdürü olarak görev yaptı. 2014 Kasımı’nda Yeni Şafak’tan ayrıldı. Aynı ay içinde Yeni Akit’te Yazı İşleri ve Yayın kurulu Üyesi olarak göreve başladı. 14 Mart 2016’da ise Yeni Akit’te Genel Yayın Yönetmeni oldu.