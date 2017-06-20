Haliç sahilinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve dalgıçların çalışması sonucu iskeleye çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Üzerinden Ahmet Bitkin'e (18) ait kimlik çıkan ceset, incelemelerin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna götürüldü.