Halikarnas Balıkçısını, komşuları ve sanatçılar anlattı

Cevat Şakir Kabaağaçlı... namı değer Halikarnas Balıkçısı… Türk edebiyatında deniz emekçilerinin yaşantısını anlatan Türk şairi.

Kabaağaçlı, Bodrum’un antik çağlardaki adı olan Halikarnasos’tan esinlenerek Halikarnas Balıkçısı adını aldı.

Nazım Hikmet, Halikarnas Balıkçısını “Cevat hepimizden iyi bir lirik şairdir, hiç birimiz onun gibi bir lirik şair olamadık.” sözleriyle anlatıyordu.

Cevat Şakir, Bodrum’u dikkat çeken ilçe konumuna getiren isimlerden biri. Kızının okulu nedeniyle İzmir’e giderek Hatay semtine yerleşti.

Ömrünün son yıllarını İzmir’de geçiren şair, oturduğu mahalledeki insanların hayatlarına da dokundu.

Kabaağaçlı’yı unutmayan mahalle sakinlerinden bir seramik sanatçısı, onun oturduğu apartmana yaptığı çalışmayı asıyor.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Cengiz Özdemir, Cevat Şakir Kabaağaçlı’yı “Merhaba Amca” diye tanıdıklarını ifade etti.

Halikarnas Balıkçısı yaşadığı sokakta her sene anılmaya devam ediyor.

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