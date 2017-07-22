Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çarşı izninden dönen 5 askeri belediye otobüsünde darp eden 10 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmit’te çarşı iznine çıkan 5 askere otobüste saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.G., O.Z., M.U., Z.G., U.G., M.G., A.K., E.G., M.K., K.B., H.U. ve M.K., Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliye önünde bekleyen yakınları basın mensupları ve jandarmaya tepki gösterdi. Zanlıların yakınları gazetecileri, "Vatan evlatları bunlar, vatan için hepsi canını verir" diyerek görüntü çekmemelerini istedi.



Şüphelilerin yakınları ve jandarma arasında yaşanan arbede de bir jandarma subayı omzuna aldığı darbe nedeniyle yaralandı. Bir polis yaşanan arbede sırasında biber gazı sıktı. İHA'nın haberine göre Arbede sırasında gözaltındakilerin yakınlarına müdahale eden İzmit İlçe Jandarma Komutanının kolunun çıktığı öğrenildi. Olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan komutana doktorlar tarafından 10 gün iş göremez raporu verildi. Olayla ilgili olarak T.G. (23) ve M.A.B. de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Zanlılar adliyeye doğru götürülürken yakınları, "Adamsınız" diye bağırarak, alkışladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, arbedede hafif yaralanan subayı tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü.



7 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çarşı izninden dönen 5 askeri belediye otobüsünde darp eden 10 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.