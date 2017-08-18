Akılalmaz son İstanbul Halkalı'da yaşandı! 3 yaşındaki Beril, evlerindeki stor perdenin ipiyle oynuyordu. Annesi mutfaktan döndüğünde korkunç manzara ile karşılaştı

İstanbul Halkalı’da önceki akşam meydana gelen feci olay şöyle yaşandı. İddiaya göre; annesi mutfaktayken 3 yaşındaki Beril, salondaki stor perde ile oynamaya başladı. Bir süre sonra perdeyi açma ve kapatmada kullanılan perdenin ipi Beril’in boynuna dolandı. Nefes alamayıp havasız kalan küçük Beril’in sesi çıkmayınca merak eden anne acı salona geldiğinde olayla karşılaştı.



SALONDA KORKUNÇ MANZARA



Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre kızının boynuna dolanan ipi gevşetip nefes almasını sağlayan anne bir yandan da sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Beril’i ambulansla Halkalı Acıbadem Hastanesine kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük Beril’in beyin ölümü gerçekleşti.



ÇOCUĞA CAN VERDİ



Beril’in beyin ölümü gerçekleşince hastane yönetimi aileyi organ bağışı konusunda bilgilendirdi. Doktorların bilgilendirmesiyle de organ yetmezliği çeken çocukların kurtulması için aile organ bağışını kabul etti. Kalbi, karaciğeri ve böbrekleri 4 çocuğa hayat veren olan Beril’in cenazesi ise Halkalı’da ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.



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