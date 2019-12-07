Hamile eşini yaraladı 25 yıl ceza aldı

Mehmet Ali Aşık, Gaziantep merkez Şehitkamil ilçesinde 23 Eylül 2017'de tartıştığı eşini bıçakla ve av tüfeğiyle yaralamıştı.

Evin kapısını kilitleyrek Çağlar Aşık'a müdahale etmeye çalışan yakınlarını tehdit eden Mehmet Ali Aşık, eşine yardım edilmesini engellemişti.

Zanlı olay sırasında çevreye rastgele ateş ederek bir kişinin de yaralanmasına neden olarak tutuklandı. Hastaneye kaldırılan ve sol bacağı diz üstünden kesilen Çağlar Aşık bir süre sonra da bebeğini kaybetti.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ali Aşık ile avukatı, mağdur Çağlar Aşık ile ailesi ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Aşık'a, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 21 yıl hapis cezası verdi. Sanık ayrıca diğer mağdurlar Kemal Sözmez ile Mahmut Doğan'a karşı "tehdit" suçundan 4 yıl, Ömer Günay'a karşı "basit yaralama" suçundan da 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Başkanı Ceyhan Bilgici, sanığın suç işleme eğilimi dikkate alınarak cezalarda indirim yapılmasına yer olmadığını belirtti.

Çağlar Aşık, adliyeden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, verilecek hiçbir cezanın acısını hafifletmeyeceğini söyledi

Aşık'ın avukatı Bilgehan Sayın da kadına şiddetin toplumda infial yarattığını belirtti.



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