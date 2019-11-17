Hamsi salamurası için hazırlıklar başladı

Kızartma, buğulama ve ızgarasının yanı sıra farklı yöntemlerle hazırlanan hamsi için salamura vakti geldi.

Balıkçılar ve işletmeler tarafından hazırlanan hamsi salamurası, il dışından da talep görüyor. Kadınlar da evlerinde salamurayı bidonlara kuruyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede, başta hamsi olmak üzere çeşitli balıkların salamurası hazırlanıyor.

Hamsi temizlemek için 1-2 saat deniz suyunda bekletiliyor. Ardından kurutuluyor. Bidona su katılmadan tuz konuluyor. Ardından lezzetine doyum olmayan hamsi salamurası ortaya çıkıyor.

2 kilogram hamsi salamurası 30 liradan satılıyor.

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