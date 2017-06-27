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Hararet yapan otomobili için kanaldan su doldururken boğuldu

Dodurga ilçesinde sulama kanalından bir pet şişeye su doldururken düşen 23 yaşındaki kişinin cesedini dalgıçlar yaklaşık 3 kilometre ileride buldu

Hararet yapan otomobili için kanaldan su doldururken boğuldu

Çorum'un Dodurga ilçesinde, hararet yapan otomobili için kanaldan su doldurmaya çalışan genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Dodurga-Oğuzlar karayolu Obruk mevkisinde otomobili hararet yapan 23 yaşındaki Furkan Keskin, eline bir pet şişe alarak yakındaki sulama kanalının kıyısına gitti.

Keskin, su doldururken kanala düşerek kayboldu.
Çevredeki birisinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis görevlileri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Jandarma ekipleri kanal çevresinde, UMKE dalgıçları ise suyun içinde arama yaptı.
Ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından suyun içinde Keskin'in cesedi bulundu.
Düştüğü yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunarak karaya çıkarılan ceset, otopsi için Dodurga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #boğulma #çorum #Dodurga
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