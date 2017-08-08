MERSİN’in Tarsus İlçesinde kökünden çürüyen bir ağaç yoldan geçen iki otomobilin üzerine devrilirken 8 aylık hamile bir kadın olay nedeni şok geçirdi.

Olay, Kızılmurat Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı eski adliye civarında meydana geldi. Kaldırım çalışması yapılırken, kökünde çürüme olduğu belirlenen karabiber ağacı Hüseyin Saçıkara’nın kullandığı 01 DL 121 plakalı otomobil ile Kadir Hügül yönetimindeki 33 DGM 45 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Sürücüler bir anda neye uğradığını şaşırırken, Kadir Hügül’nin kullandığı aracın içinde bulunan 8 aylık hamile Aslıhan Hügül, yaşadığı korku nedeniyle panikleyerek fenalaştı. Hamile kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.



Her iki otomobilde de maddi hasar oluşurken, devrilen ağaç ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.