Hasankeyf'te son durum

Yüzlerce yıla meydan okuyan tarihi cami, bu iyi dileklerle taşındı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi Ilısu Barajı ve HES projesi nedeniyle sular altında kalacak. İlçede tarihi ve kültürel varlıkları yeni yerine taşıma işlemeleri sürüyor. 609 yıllık Er- Rızk Camisi'nin ana gövdesi yeni yerine ulaştırıldı.

Tarihi cami, 4 bin 670 metre uzunluğundaki güzergahtan Kültürel Park Alanı'nda yeni yerine götürüldü. Taşıma işleminde 256 tekerlekten oluşan, kendinden tahrikli modüler sistem kullanıldı.

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, taşıma çalışmaları ve Hasankeyf'teki son durum ile ilgili bilgi verdi.

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Hasankeyf'teki 6 tarihi eser de bütünsel olarak yeni yerine taşınmıştı.



ulusal.com.tr