Hasankeyfliler yeni yerleşim alanına taşınıyor

Su altında kalacak ilçenin sakinleri yeni hayatlarına başlayacağı yerleşim alanına taşınıyor.

Batman'da inşası tamamlanan Ilısu Baraj Gölü faaliyete geçtiğinde artık Hasankeyf olmayacak. Su altında kalacak 3 bin 500 nüfuslu ilçede, 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına taşınma işlemi sürüyor.

3 bin dekar alanda kurulan Yeni Hasankeyf'te TOKİ 700 konut ve 169 iş yeri yaptı. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından aileler ve esnaf, kamyonlarla eşyalarını nakletmeye başladı. Evlerin yüzde 80'i taşındı.

Yeni kentin çarşısı-pazarı esnafların tamamının yerleşmesiyle hareketlenecek.

Yöre esnafına göre Hasankeyf'in tarihi ve kültürel değerleri yeni yerinde de turist çekecek. Ancak zaman alacağa benziyor.

Tarihi şehir, 1981 yılında SİT ilanı ilan edilerek, bölgedeki yapılaşma durdurulmuştu. UNESCO’nun dünya mirası listesine girmek için gerekli olan 10 kriterden 9'unu karşılayan tarihi kent Hasankeyf, ne yazık ki su altında kalacak.

Bizanslıların, Sasanilerin, Emevilerin, Eyyubilerin ve Osmanlılar hüküm sürdüğü, 12 bin yıllık tarihe sahip ilçeden geriye bu görüntüler kaldı.



ulusal.com.tr