Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Uslu, hastaların moralini yüksek tutmak için bağlama çalıp türkü söylüyor.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Gonca Hanedan Uslu, hasta ve hasta yakınlarının moralini yükseltmek, kısa süreliğine de olsa sıkıntılarını unutturmak için hastanede zaman zaman bağlama çalıp türkü söylüyor. Bazı hasta ve hasta yakınları da çeşitli müzik aletleri çalıp türkü söyleyerek Uslu'ya eşlik ediyor.



Dr. Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, türkü söylemeyi çok sevdiğini belirterek 13 yaşından beri de bağlama çaldığını ifade etti.

Çocukluk ve gençlik döneminde çeşitli korolarda yer aldığını, halen vakit buldukça katılmaya çalıştığını dile getiren Uslu, kendisini "Müzik konusunda ne amatörüm ne de profesyonelim, ikisinin arasında bir yerdeyim." diyerek tanımladı.



Uslu, müziğin hayatında önemli bir yeri olduğunu dile getirerek müziğin insan üzerindeki pozitif etkisine hep inandığını söyledi.

Müziğin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin, yapılan çeşitli bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğunu vurgulayan Uslu, kendisinin de "Acaba müziği kendi alanıma taşıyabilir miyim?" düşüncesinden yola çıkarak radyasyon tedavisi alan hastalarda müziğin anksiyetenin azalmasına etkileri üzerine araştırma yaptığını dile getirdi.



Uslu, araştırmayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümünde uzman doktor olarak görev yaptığı dönemde ışın tedavisi alan 72 hasta üzerinde gerçekleştirdiğine işaret ederek şunları söyledi:



"Hastalarımız için radyoterapi süreci zorlu geçiyor. Tedavi boyunca onkoloji kliniklerinde uzun süre harcıyorlar. Bu ve çeşitli nedenler dolayısıyla hastalarımızın anksiyete oranları çok yükseliyor. Araştırmayı tam da 'Müzik bu duruma ne kadar çözüm olabilir, anksiyeteyi azaltabilir mi?' düşüncesiyle gerçekleştirdik."









"Müzik dinletilen hastaların anksiyete oranları düşük çıktı"



Araştırma kapsamında hastaların yarısına ışın tedavisi aldıkları sırada sevdikleri müziklerin dinletildiğini belirten Uslu, "Diğer hastalarımız ise standart uygulama ortamında tedavilerini aldı. Daha sonra iki grubu kıyasladık. Gördük ki tedavi sırasında müzik dinletilen hastalarımızın anksiyete oranları, müzik dinletilmeyen gruba göre anlamlı derecede düşük çıktı. Araştırmamızın sonuçları, uluslararası tıp dergisinde de yayımlanmak üzere gönderdik. Yakın tarihte yayımlanmasını bekliyoruz." dedi.



Uslu, bir süre önce beyin tümörü nedeniyle ameliyat edilen hastası Emre Akgül'ün bir gün yanına gelerek bağlama çalıp türkü söylemek isteğini kendisine ilettiğini aktardı. Hastasına, kendisinin de bağlama çalıp türkü söylediğini anlattığını ifade eden Uslu, bu diyaloğun ardından zaman zaman hastanede hasta ve hasta yakınlarının katılımıyla etkinlik düzenlediklerine dikkati çekti.



Hasta ve hasta yakınları memnun



Etkinliğe katılan hasta yakını Nimet Çolak, aldıkları sağlık hizmetinden memnun olduklarını vurgulayarak yöneticilere ve personele teşekkür etti.

Böyle bir etkinlik düzenlenmesinin ise fevkalade olduğunu dile getiren Çolak, "Şimdiden moral bulduk, maşallah doktor hanımın da sesi çok güzel." dedi.

Hasta yakını Süleyman Kapıcıoğlu da bu tür etkinliklerin hasta yakınlarına moral olduğuna belirterek "Allah devletimize zeval vermesin. Her türlü ihtiyacımız burada karşılanıyor. Doktorumuzun sunduğu tedaviye bu etkinliği de eklemesi bizleri memnun etti." diye konuştu.